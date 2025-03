Maltempo, Arno in piena ma il peggio deve venire: paura in Toscana. Situazione critica anche in Emilia Romagna

14 marzo 2025 a

a

a

Maltempo in Toscana ed Emilia Romagna, con allerta rossa a Firenze, Pisa, Prato e Pistoia nella giornata di oggi, venerdì 14 marzo, e domani, sabato 15. A Firenze l'Arno è al primo livello di guardia, mentre sono in corso numerosi allagamenti a Prato, dove aziende e negozi sono stati costretti a chiudere. Scuole chiuse in diversi Comuni dell'Emilia-Romagna. Senio, Lamone e Santerno hanno superato già la soglia di allerta. Per questo Arpae e Protezione civile hanno deciso di estendere o per la giornata di oggi l'allerta rossa per il rischio di esondazioni e allagamenti anche alla Romagna, costa e Appennino.

“La situazione meteo che ci ha portato a diramare l’allerta di ieri è confermata e ha determinato adesso la necessità di alzare il livello di attenzione a rosso – hanno detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l'assessore regionale alla protezione civile Monia Monni – raccomandiamo la massima prudenza alla popolazione. Il sistema di Protezione civile regionale è pienamente operativo e stiamo monitorando costantemente l’evolversi della situazione, in coordinamento con tutti gli enti locali”. Il sorvegliato speciale di queste ore è il fiume Arno. Risultano già chiusi a causa delle conseguenze del maltempo i tratti stradali da Firenze a San Casciano del raccordo autostradale Fi-Si e l’A1 tra Scandicci e Impruneta. La ss 67 e via Colognolese chiuse tra Pontassieve e La Sieci. Interrotto il servizio ferroviario sul binario 1 della stazione di Campo di Marte. Sono state attivate evacuazioni precauzionali in più parti della Regione.

"Evacuare i piani terra dalle 22". Arriva la tempesta, dove scatta l'allerta rossa

Abbondanti precipitazioni si sono verificate per tutta la notte, soprattutto nella zona del Mugello. "Decine di richieste di soccorso sono giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco del capoluogo toscano, soprattutto per allagamenti e autisti in difficoltà. Maggiori criticità a Sesto Fiorentino per l'esondazione del torrente Rimaggio", hanno scritto sui social i vigili del fuoco di Firenze. Intanto, a Imola sono in corso le evacuazioni di 35 persone per una frana: il Comune chiede di evitare spostamenti nella zona. Smottamento del terreno anche in provincia di Modena. Il Comune di Prato, a causa dell'allerta rossa, ha raccomandato la massima prudenza e di non soggiornare in locali posti a livello seminterrato o interrato e di prestare attenzione anche ai piani terreni in caso di esondazioni.