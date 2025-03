Campi Flegrei, un'altra forte scossa fa tremare la terra: è di nuovo panico

14 marzo 2025 a

Continua a tremare la terra nell’area dei Campi Flegrei. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata, alle ore 19:44, dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, a 6 chilometri da Pozzuoli e 8 da Napoli. L’evento è stato localizzato ad una profondità di 3 chilometri. Una scossa che ha seminato il panico anche questa ma fortunatamente è durata molto meno di quella che ha terrorizzato gli abitanti la notte scorsa ed anche meno potente, la magnitudo è però di 3.5. Il sisma è stato registrato a 2.8 km di profondità, l'epicentro è quello della scossa 4.4 nell'area di via Napoli tra Pozzuoli e Bagnoli.

"Lo stato di mobilitazione è una qualificazione prevista dalla legge per consentire interventi con speditezza e la possibilità di usufruire, in alcuni casi, di procedure in deroga. E' una fase prevista dalla legge che legittima la messa in campo di interventi con procedure di carattere straordinario", ha affermato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi rispondendo ai giornalisti al termine della riunione sul rischio bradisismo che si è tenuta oggi a Napoli in merito al decreto firmato ieri dal governo.