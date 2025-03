Meteo-Giuliacci, "nuova irruzione": ribaltone in vista? A cosa assisteremo nei prossimi giorni

15 marzo 2025 a

Meteo ballerino quello che sta colpendo l'Italia. Per la prossima settimana, infatti, il team di meteorologi di Mario Giuliacci prevedono una nuova irruzione fredda. Stando a quanto mostrato dagli ultimi modelli nella giornata di lunedì 17 marzo avremo le ultime precipitazioni legate al peggioramento che dominerà la scena durante tutto il weekend. Già a partire da martedì 18 marzo però l’alta pressione si allungherà verso l’Europa occidentale e il bacino del Mediterraneo.

In ogni caso "il lato più orientale del vasto campo di alta pressione - si legge nelle previsioni - sarà tuttavia vulnerabile tanto che potranno scorrere correnti d’aria decisamente fredda che dai Balcani giungeranno nel Mediterraneo portando conseguenze anche sulla nostra penisola". Ecco allora che nonostante il sole che prevarrà sull’Italia, l’inizio della stagione primaverile sarà caratterizzato da valori termici inferiori alle medie del periodo. Almeno per quanto riguarda le regioni del Centro Nord.

Ma non è tutto, visto che secondo le ultime previsioni sembra che negli ultimi giorni del mese potrebbe ritornare il maltempo con fronti instabili in discesa in serie dall’Atlantico settentrionale verso il Mediterraneo. Quindi l’alta pressione che ci accompagnerà la prossima settimana non ci assicurerà che l’inverno sia terminato del tutto.