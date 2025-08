Garlasco, il sospetto dell'avvocato di Stasi: "Problema gigantesco, qualcuno ha paura"

Qualcuno teme le nuove indagini sul delitto di Garlasco. A dirlo è Antonio De Rensis. Per l'avvocato di Alberto Stasi "questa nuova indagine a qualcuno non faccia paura ma terrore. Terrore". Intervenuto nel podcast Bugalalla Crime, di Francesca Bugamelli su YouTube, il legale si è soffermato sull'omicidio di Chiara Poggi e si è detto sicuro che presto ci saranno novità clamorose. "Io ricordo perfettamente dove mi trovavo il giorno in cui la povera Chiara è stata uccisa, e ho sempre seguito questo caso da cittadino che si informava, informazioni che poi ho riscontrato, in qualità di avvocato, essere totalmente difformi alla realtà".

In altre parole, "diventando l'avvocato di Alberto, ho potuto verificare la fondatezza della sua innocenza. Devo dire che avevo già maturato l'idea che fosse innocente negli anni successivi al 2007, ma poi, affrontando le carte, leggendo, mi sono reso conto che credo questo potrebbe diventare il caso più eclatante della storia giudiziaria italiana perché decine e decine di errori come ho visto in questo procedimento, in questo caso, non solo non li ho mai visti, ma non avrei mai immaginato di vederli". Un esempio? La controversa traccia 33.