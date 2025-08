Meteo, il ruolo della saccatura Atlantica: cosa accadrà a fine settimana

E ora, che tempo farà? Dopo il passaggio della saccatura colma di aria fresca che ha scatenato i violenti temporali di sabato al Centro-Nord, il sistema perturbato si dirige velocemente verso i Balcani. Il suo effetto sul Centro-Sud sarà piuttosto contenuto a partire da ieri, domenica 3 agosto, e l’inizio della nuova settimana. Al suo posto, spiegano gli esperti di 3bMeteo.com, l’anticiclone delle Azzorre inizierà a rafforzarsi, conquistando progressivamente gran parte dell’Italia. Più avanti nei giorni, l’evoluzione vedrà lo spostamento della saccatura atlantica verso ovest, in prossimità del Regno Unito. Questo movimento favorirà il ritiro verso l’Atlantico dell’alta pressione azzorriana e l’avanzata di aria molto calda di origine africana verso il Mediterraneo centrale. Questo scenario potrebbe inaugurare una fase più stabile, ma anche più calda e afosa.

L’inizio della settimana sarà in prevalenza soleggiato grazie all’influenza anticiclonica, ma con un paio di eccezioni. Lunedì, il Sud potrebbe vedere lo sviluppo di qualche temporale pomeridiano sui rilievi appenninici. Martedì, invece, una debole perturbazione potrebbe sfiorare il Nordest, portando rovesci sparsi sulle Alpi, in possibile estensione alla pianura friulana. Per il resto, “tutto sole o sole prevalente”. Le temperature saliranno leggermente su Nordovest e regioni centrali tirreniche, rimanendo stazionarie altrove. I venti soffieranno da nord e i mari risulteranno mossi.