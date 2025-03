Orbetello in lockdown, l'invasione di moscerini terrorizza i residenti: cosa sta succedendo

18 marzo 2025 a

Orbetello invasa dai moscerini: i residenti, esasperati, hanno lanciato una petizione su Change.org per chiedere alla Regione Toscana di dichiarare lo stato di emergenza. E in pochi giorni la raccolta firme ha superato quota 9mila. “Non è possibile vivere la nostra vita normale a causa dell’invasione di moscerini - si legge nella petizione rivolta al presidente Eugenio Giani -. Non possiamo fare una passeggiata all’aria aperta. Non possiamo aprire le finestre. Siamo segregati in casa come ai tempi del Covid. I nostri bambini vanno a scuola, come al ‘Consani’ e respirano aria piena di moscerini”.

I cittadini, però, non registrano solo un disagio diffuso, ma anche un altro problema, come emerge dalla petizione. “Quando i moscerini morti vengono mangiati dai ragni, si crea anche il fenomeno di ragni di dimensioni fuori dal normale”, si legge nel testo. Il promotore dell’iniziativa, Alessio Segoni, ha puntato il dito contro la gestione della Laguna, chiedendo alla Regione di intervenire subito: "Questa infestazione non è un semplice fastidio, ma il risultato di una gestione inefficace della Laguna. Chiediamo che si dichiari lo stato di emergenza e la Regione e tutti gli organi istituzionali coinvolti (Ministero dell’Ambiente incluso) intervengano con misure urgenti per risolvere immediatamente l’infestazione di moscerini nella Laguna di Orbetello”.