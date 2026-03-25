Tessera sanitaria, l'ultima truffa: ecco l'email che ti può rovinare

L'ultima frontiera della truffa online? Il rinnovo della tessera sanitaria. L'allarme arriva direttamente dal sito del ministero della Salute, che mette in guardia: "Stanno circolando in questi giorni false email che utilizzano indebitamente il nome del ministero della Salute e invitano i cittadini a rinnovare la tessera sanitaria". Eppure, "non si tratta di comunicazioni ufficiali". La campagna di phishing, infatti, punta a sottrarre dati personali e sensibili.

Ma come funziona? "Le email fraudolente - è la spiegazione dal sito del ministero della Salute - invitano l'utente a cliccare su un link per procedere al presunto rinnovo della tessera sanitaria. Il link rimanda a un sito web falso, graficamente simile alle piattaforme istituzionali, all'interno del quale viene richiesto di compilare un modulo con numerosi dati personali e sensibili". Da qui la fregatura: "I dati raccolti possono essere utilizzati per scopi illeciti, come la rivendita delle informazioni, la clonazione di documenti o altre attività fraudolente".