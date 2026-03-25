Tessera sanitaria, l'ultima truffa: ecco l'email che ti può rovinare

L'ultima frontiera della truffa online? Il rinnovo della tessera sanitaria. L'allarme arriva direttamente dal sito del ministero della Salute, che mette in guardia: "Stanno circolando in questi giorni false email che utilizzano indebitamente il nome del ministero della Salute e invitano i cittadini a rinnovare la tessera sanitaria". Eppure, "non si tratta di comunicazioni ufficiali". La campagna di phishing, infatti, punta a sottrarre dati personali e sensibili.
Ma come funziona? "Le email fraudolente - è la spiegazione dal sito del ministero della Salute - invitano l'utente a cliccare su un link per procedere al presunto rinnovo della tessera sanitaria. Il link rimanda a un sito web falso, graficamente simile alle piattaforme istituzionali, all'interno del quale viene richiesto di compilare un modulo con numerosi dati personali e sensibili". Da qui la fregatura: "I dati raccolti possono essere utilizzati per scopi illeciti, come la rivendita delle informazioni, la clonazione di documenti o altre attività fraudolente".
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Insomma, occhio alle email visto che "la tessera sanitaria ha una validità di 6 anni; in assenza di smarrimento o furto non è necessario effettuare alcuna richiesta di rinnovo; la nuova tessera viene inviata automaticamente alla scadenza; eventuali richieste vanno effettuate esclusivamente tramite i canali ufficiali, come il sito dell’Agenzia delle Entrate". Quindi "non cliccare sui link contenuti nelle email sospette; non fornire dati personali o sensibili; cancellare immediatamente il messaggio".