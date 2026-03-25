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Bergamo, prof accoltellata: "Materiale esplosivo a casa del 13enne"

mercoledì 25 marzo 2026
Bergamo, prof accoltellata: "Materiale esplosivo a casa del 13enne"

1' di lettura

È stata perquisita dai carabinieri la casa del 13enne che nella mattinata di mercoledì 25 marzo ha accoltellato la professoressa di francese a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo: sul posto è stato trovato materiale verosimilmente propedeutico alla preparazione di ordigni. Lo apprende LaPresse da fonti investigative. Sono ora in corso accertamenti da parte dell'Arma. Ma questo non è l'unico e inquietante dettaglio emerso in queste ore.

Sempre secondo diverse indiscrezioni, il 13enne sarebbe stato in diretta mentre accoltellava Chiara Mocchi. L'episodio è avvenuto poco prima delle 8 nei pressi dell'Istituto comprensivo di via Damiano Chiesa. La donna, ricoverata in ospedale, non è in pericolo di vita. A salvarla le trasfusioni effettuate in volo, a bordo dell'elisoccorso. "È stata applicata con successo la tecnica 'Blood on Board'. Questa procedura ha permesso di iniziare una trasfusione di sangue direttamente a bordo dell'elicottero, stabilizzando i parametri vitali della donna prima ancora dell'arrivo in Pronto Soccorso", ha spiegato l'assessore al welfare della Lombardia, Guido Bertolaso. 

Il ragazzo si è presentato davanti alla docente vestito con un pantalone mimetico e con una maglietta con la scritta "Vendetta" e avrebbe colpito con un coltello l’insegnante con alcuni fendenti alla gola e all’addome. "Abbiamo saputo cosa è accaduto da un messaggio della rappresentante di classe e sono accorsa per vedere come sta mia figlia - racconta la mamma di un’altra classe all’esterno dell’istituto -. Sappiamo che solo tre ragazzi hanno assistito al fatto". 

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