19enne morta in gita sul traghetto Napoli-Palermo: cosa è successo ad Aurora dopo l'ingresso in cabina

18 marzo 2025 a

a

a

Ha accusato un malore poco dopo la partenza da Napoli, Aurora Bellini, la studentessa 19enne di Grosseto, morta nella notte a bordo di un traghetto diretto a Palermo. La ragazza era in gita con la sua scuola. Il malore è avvenuto mentre il traghetto era a largo di Massa Lubrense e Capri, a circa 40 miglia dalla costa, in acque internazionali. La ragazza si sarebbe accasciata nella notte nella sua cabina subito dopo essere rientrata.

Secondo quanto si apprende, la macchina dei soccorsi si era messa subito in moto ma, nonostante i tentativi di rianimazione, per la 19enne non c’è stato scampo. Trasportata a bordo di una motovedetta, la 17enne è deceduta poco prima dell’arrivo nel porto di Sorrento. A bordo, insieme ai soccorritori, sono intervenuti i militari della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia.

La salma adesso è a disposizione della Procura di Torre Annunziata (procuratore Nunzio Fragliasso, sostituti Giuliana Moccia), che ha aperto al momento ipotizzato contro ignoti. Sul corpo della studentessa - trasferito presso l’obitorio di Nocera Inferiore (Salerno) - sarà disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso e il reato che sarà ipotizzato presumibilmente è quello di omicidio colposo.

Intanto dall’istituto Manetti-Porciatti di Grosseto fanno sapere di essere "colpiti dalla tragedia". "In gita c’erano due classi, impegnate nel tour della legalità - si spiega - I nostri insegnati hanno avvertito i genitori della nostra alunna che sono andati immediatamente a Napoli". "La scuola, unitamente all'ufficio scolastico territoriale, esprime profondo dolore per quanto accaduto a una nostra studentessa - si legge ancora in una nota diffusa da Angelo Costarella, dirigente scolastico dell'istituto- siamo e resteremo vicini ai genitori della nostra cara alunna così profondamente colpiti da questa tragedia".