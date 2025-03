Reggio Emilia, trovano un "tesoro" nella cassetta del wc e scappano: finisce male per due idraulici

22 marzo 2025 a

Trovano un "tesoro" nel wc e scappano con un bottino da 11mila euro. Una storia assurda quella che arriva dalla provincia di Reggio Emilia, Cadelbosco di Sopra. Lì un giovane di trent'anni aveva deciso di conservare i suoi risparmi nella cassetta del water. Peccato, però, che due idraulici, che stavano lavorando nel bagno dell'uomo, abbiano poi scoperto il tesoretto e se lo siano portato via.

I fatti risalgono a luglio 2022. I due idraulici, 40 e 48 anni, chiamati per svolgere alcuni piccoli lavori di manutenzione, mentre lavoravano con la cassetta del water, hanno trovato un piccolo contenitore metallico, lo hanno forzato e dentro ci hanno trovato contanti e gioielli, per un totale di 11mila euro. Del furto, però. il proprietario di casa si è accorto la sera, una volta tornato a casa. Solo allora ha deciso di andare dai due a chiedere spiegazioni, ma gli idraulici prima hanno negato le accuse e poi lo hanno preso a pugni.

Il 30enne, come si legge sul Corriere di Bologna, ha riportato un trauma cranio-facciale e una dislocazione mandibolare, con prognosi di un mese e mezzo. Invece i due idraulici, che pare fossero amici del papà del proprietario, sono ora a processo per furto aggravato in concorso e lesioni aggravate. I due si sono difesi sostenendo che sarebbe stato il giovane a colpire per primo.