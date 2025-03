Papa Francesco "fatto rientrare precipitosamente in stanza" dopo il saluto alla signora

23 marzo 2025 a

Stanno già facendo il giro del mondo le immagini dell'anziana signora sorridente in piazza davanti al Policlinico Gemelli di Roma e del suo mazzo di fiori gialli. A lei Papa Francesco, affacciato per la prima volta dal balcone della stanza in cui è stato ricoverato per 38 giorni, ha dedicato le sue poche parole prima di benedire i fedeli, salutarli e rientrare precipitosamente all'interno del nosocomio.

Nel giro di pochi minuti, Bergoglio è già fuori: dimissioni e "fuga" in auto verso Casa Santa Marta, la sua residenza in Vaticano dove trascorrerà i prossimi due mesi di rigidissima e molto delicata convalescenza. Senza fermarsi, senza abbassare il finestrino per salutare i giornalisti o le due code di persone assiepate dietro le transenne.

"Questa signora con i fiori gialli è brava", sono le poche parole pronunciate dal Santo Padre con voce flebile. Seduto sulla sedia a rotelle, apparso di buon umore, ha sorriso, ringraziato, alzato il pollice in segno di rassicurazione. Dopo aver rischiato la vita due volte in queste settimane, però, il suo staff lo ha fatto velocemente rientrare in stanza. Impossibile rischiare, anche un colpo di freddo potrebbe avere sul suo fragile corpo conseguenze devastanti.

In auto, Francesco aveva le cannule dell'ossigeno, a testimonianza di come la convalescenza sarà all'insegna della massima prudenza. E' apparso comunque meno gonfio di quanto non fosse nell'unica foto resa pubblica durante il suo ricovero, pochi giorni fa.