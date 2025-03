Roma, palazzina crollata: aperta un'inchiesta. Il grave sospetto sul primo piano, chi è l'unico ferito

23 marzo 2025 a

a

a

La Procura di Roma ha disposto il sequestro della palazzina crollata questa mattina nel quartiere Monteverde a seguito di un'esplosione molto probabilmente causata da una fuga di gas.

Dagli accertamenti è infatti emerso che il primo piano dell'edificio interessato era adibito a B&b, per il quale risulta la comunicazione al Comune. Sono in corso verifiche sulla regolarità in materia di antinfortunistica e antincendio, nonché dell'agibilità degli appartamenti limitrofi.

Nel frattempo, l'uomo di 54 anni rimasto ferito a seguito dell'esplosione, nato nel Regno Unito, e trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio della Capitale, non risulta in pericolo di vita.

Poco dopo le 8.30 di domenica mattina, il quartiere è stato scosso da un boato enorme, proveniente dall'edificio di tre piani in via Vitellia. Come detto, è stato estratto vivo dalle macerie un cinquantenne con gravi ustioni su tutto il corpo. Tra i vicini la paura è ancora forte: "Un boato pazzesco, un’esplosione pazzesca. Hanno tremato i vetri delle finestre", racconta una signora che abita nelle vicinanze. "Io abito qui di fronte e ho sentito un boato fortissimo. Ho il box auto lì vicino e sto cercando di capire quando potrò avere notizie", afferma un altro abitante.

"Ora per questioni di sicurezza ci saranno delle evacuazioni delle palazzine che possono essere a rischio. Ci saranno tutti i rilievi", annuncia il sindaco Roberto Gualtieri, al termine del sopralluogo sul luogo del crollo. Con ogni probabilità a causare il disastro una bombola che è esplosa. "La cosa importante è che fortunatamente non ci sono vittime. Ma sarà importante accertare le cause dello scoppio".