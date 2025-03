Lainate, esplosione all'azienda Perfetti: immagini impressionanti

L'esplosione, che ha prodotto una colonna di fumo nero alta alcune decine di metri e visibile a chilometri di distanza, è avvenuta intorno alle 14 in un magazzino dell'azienda contenente scarti di lavorazione. Oltre ai vigili del fuoco, poi, sono giunti sul posto anche i mezzi di pronto intervento Nbcr per accertare e nel caso fronteggiare eventuali emergenze relative alla diffusione di sostanze chimiche pericolose.

Esplosione e incendio nell'azienda dolciaria Perfetti a Milano Lainate : le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 26 marzo, nello stabilimento che produce caramelle e gomme da masticare. Nove mezzi dei vigili del fuoco di Milano e Saronno, in provincia di Varese, sono subito giunti sul posto, riuscendo a mettere il rogo sotto controllo in poco tempo. Poi, a scopo precauzionale, sono stati evacuati tre edifici civili vicini alla fabbrica. Per fortuna, comunque, non ci sarebbero persone coinvolte o feriti.

La Perfetti, nota fin dagli anni del boom economico italiano, fu la prima azienda a produrre gomme da masticare, in particolare con i marchi Brooklyn e Big Babol. In un secondo momento acquisì la Caremoli, con il marchio Golia, per poi stringere accordi commerciali con l'olandese Van Melle, che l'ha acquisita nel 2001.