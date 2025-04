Pontedera, professore arrestato a scuola: "Violenza sessuale su una studentessa"

Un professore è stato arrestato a Pontedera, in provincia di Pisa, con l'accusa di aver violentato una studentessa, minorenne all'epoca dei fatti e di aver avuto comportamenti inopportuni verso altre giovani. Lo ha reso noto la Questura di Pisa. Le forze dell'ordine lo hanno raggiunto nell'aula di un istituto superiore, dove stava tenendo una lezione, e l’hanno invitato a uscire. Un arresto choc, insomma.

Il docente, dunque, è stato accompagnato nel commissariato e lì, dopo essere stato sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici, è stato arrestato per i reati di violenza sessuale e molestie. Infine è stato condotto agli arresti presso la propria abitazione. Massimo il riserbo sul contenuto delle accuse. Secondo quanto appreso, l’uomo, ora ai domiciliari, avrebbe molestato diverse studentesse, arrivando a compiere atti sessuali con una di loro. Gli accertamenti, comunque, sono ancora in corso. La Questura, in un comunicato, ha riferito che dopo lunghe e articolate indagini condotte dal commissariato di polizia di Pontedera e coordinate dalla Procura della Repubblica di Pisa, è stata data esecuzione "nelle settimane scorse ad un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari".