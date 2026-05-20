Pietracatella, madre e figlia si procurarono la Ricina? L'ultimo ribaltone

Che siano state le stesse Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita a fare ricerche sulla ricina? Gli investigatori non escludono nulla e in queste ore stanno indagando su telefoni, modem, pc e tablet prelevati nei giorni scorsi dalla casa di Pietracatella. Nel dettaglio, la procura chiede di estrapolare da ciascun apparato dati utili per accertare "rapporti, relazioni e legami correlabili alle navigazioni internet dirette a procurarsi ricina" da parte di mamma e figlia morte avvelenate dopo aver pranzato nei giorni di Natale. Proprio per questo si lavora anche all'estrapolazione delle chat intrattenute tra mamma e figlia inerenti la patologia da ricina affrontata in casa e in ospedale tra il 25 e il 28 dicembre.

Viene anche chiesta l'estrapolazione di tutti i dati "relativi ai rapporti con familiari, parenti e amici, da identificare, da parte dei possessori degli apparati" per accertare fatti e circostanze idonee a ricostruire le abitudini di vita, i rapporti interpersonali delle vittime; estrapolazione di dati relativi alla presenza di documenti, note, pagine di diario, missive inerenti a eventuali patologie sofferte dalle vittime e non conosciute.