Garlasco, "fuoriuscite di denaro": la pista caldissima che può riscrivere la storia

Bocellari fa riferimento alle dichiarazioni degli ex legali di Sempio, Federico Soldani, Massimo Lovati e Simone Grassi, i quali "dicono che loro hanno preso 15mila euro a testa", ma aggiunge che "poi ci sono delle intercettazioni che a nostro modo di vedere sono molto esplicative". In particolare, la legale parla di un'intercettazione ambientale tra Sempio e il padre. "Andrea spiega al padre sostanzialmente cosa è successo", racconta Bocellari.

"Il tenore è che Sapone (Silvio Sapone, l'ex responsabile della Polizia Giudiziaria a Pavia che si occupò di analizzare le conversazioni intercettate di Sempio, ndr) gli ha proposto la roba e che poi lui avrebbe chiamato l'avvocato Soldani per far sì che si mettesse lui in contatto con Sapone e poi lui avrebbe richiamato Sapone per comunicargli questo".