Garlasco, "fuoriuscite di denaro": la pista caldissima che può riscrivere la storia

"Un quadro molto grave, obiettivamente". Giada Bocellari, avvocato difensore di Alberto Stasi, valuta così la gestione dell'inchiesta del 2016-2017 su Andrea Sempio, oggi al centro di un nuovo fascicolo della procura di Brescia per presunta corruzione in atti giudiziari che vede indagati il padre del 38enne, Giuseppe Sempio, e l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti.
"Alcune cose le sapevamo dalla stampa prima ancora di vedere le sommarie informazioni, oltre alla nota dei pubblici ministeri. Ci sono state sicuramente delle fuoriuscite di denaro", afferma la legale, che insieme al collega Antonio De Rensis difende Stasi, unico condannato in via definitiva per il delitto di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007.
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Bocellari fa riferimento alle dichiarazioni degli ex legali di Sempio, Federico Soldani, Massimo Lovati e Simone Grassi, i quali "dicono che loro hanno preso 15mila euro a testa", ma aggiunge che "poi ci sono delle intercettazioni che a nostro modo di vedere sono molto esplicative". In particolare, la legale parla di un'intercettazione ambientale tra Sempio e il padre. "Andrea spiega al padre sostanzialmente cosa è successo", racconta Bocellari.
"Il tenore è che Sapone (Silvio Sapone, l'ex responsabile della Polizia Giudiziaria a Pavia che si occupò di analizzare le conversazioni intercettate di Sempio, ndr) gli ha proposto la roba e che poi lui avrebbe chiamato l'avvocato Soldani per far sì che si mettesse lui in contatto con Sapone e poi lui avrebbe richiamato Sapone per comunicargli questo".
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Secondo le ultime ricostruzioni degli inquirenti, il riferimento sarebbe a una catena di contatti finalizzata a gestire il presunto passaggio di denaro legato all'archiviazione dell'inchiesta del 2017. "Andrea in questa intercettazione dice che con quell'sms ha inviato il numero dell'avvocato a Sapone", aggiunge Bocellari. Dietro quella rete di contatti si nasconderebbe una presunta dazione di denaro tra i 20 e i 30mila euro, che sarebbe stata collegata alla rapida archiviazione della posizione di Sempio nella prima indagine sul delitto di Garlasco. "L'intercettazione è molto chiara, tanto che la procura in questa nota la interpreta esattamente nei termini che ho riferito, quindi non è una mia interpretazione", sottolinea ancora Bocellari. "Il concetto era che Andrea diceva che per uscire da questa storia bastava cacciare i soldi".