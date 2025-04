Papa Francesco, le ultime parole all'infermiere in piazza San Pietro

fnopifno"Grazie per avermi riportato in piazza": sono state queste le ultime parole che Papa Francesco ha rivolto al suo assistente personale e infermiere Massimiliano Strappetti. Secondo quanto riferisce Vatican News, il Pontefice morto lunedì poco dopo le 7.30 del mattino le avrebbe pronunciate qualche ora prima, la domenica di Pasqua, dopo il giro in Papamobile fatto al termine della Benedizione Urbi et Orbi. Di fatto, l'ultimo bagno di folla di Bergoglio, circondato da 35mila fedeli, e il modo più commovente per salutare idealmente tutto il popolo cristiano.

Il Papa, sempre secondo quanto riportato dai media vaticani, avrebbe prima chiesto a Strappetti: "Credi che possa farlo?". Dopo il rientro il Papa ha trascorso un pomeriggio tranquillo, la sera la cena. Poi ieri mattina, all'alba il malessere, il coma, il decesso, il giorno dopo aver salutato il mondo dopo tanti mesi difficili e condizionati dalle sue precarie condizioni di salute.