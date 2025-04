Papa Francesco, la "facies hippocratica": sul volto i segni della morte imminente

Quello di Papa Francesco era il "volto della morte". Tecnicamente, i medici parlano di "facies hippocratica". Dalla finestra di San Pietro e poi in piazza sulla Papamobile, tra i 35mila fedeli arrivati per festeggiare la Pasqua in Vaticano, secondo gli esperti erano visibili tutti i segnali che la fine di Bergoglio era vicina: occhi infossati, volto inespressivo, naso sottile. Quanto vicina, una manciata di ore, solo pochi potevano prevederlo.

Il referto del medico del Vaticano Andrea Arcangeli parla espressamente di ictus cerebrale, coma e collasso cardiocircolatorio. Tutto occorso in pochi minuti, la mattina del lunedì dell'Angelo: il Pontefice si era svegliato alle 6, le condizioni di salute erano fragili, come d'altronde aveva visto tutto il mondo il giorno precedente. Compreso il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, che lo aveva incontrato di persona per qualche minuto. I polmoni, compatibilmente con la difficilissima convalescenza dopo le dimissioni di un mese fa dal Policlinico Gemelli, non gli stavano dando problemi particolari. Poi la crisi improvvisa, che lo ha stroncato senza farlo soffrire. Un trapasso rapidissimo.