Conclave, i segreti vaticani: l'eterno giallo della Sistina

Intrighi, misteri, cospirazioni, complotti. E segreti. Destinati ad alimentare leggende tramandate nei secoli. Un giallo infinito, quasi millenario, quello del Conclave: l’assemblea più inaccessibile, impenetrabile, da oltre sette secoli. Con i suoi rituali rigidi, dogmatici, e quel suo alone di mistero che ha alimentato la fantasia di bestselleristi internazionali, da Robert Harris a Dan Brown, con relativi analoghi successi hollywoodiani. L’ultimo, recentissimo, dall’omonimo titolo Conclave. E anche questo imminente Conclave, a una settimana dalla sua apertura, ha già un suo primo giallo, della vigilia, relativo al numero dei partecipanti: si pensava fossero 135, ma la sala stampa vaticana ieri ha confermato la presenza anche del cardinale Angelo Becciu tra gli invitati alla Congregazione dei cardinali. E lo stesso porporato sardo ha confermato: «Non esiste alcun impedimento formale o giuridico alla mia presenza al Conclave tra gli elettori del nuovo Pontefice». Sarà il primo giallo di queste settimane, l’ennesimo di una storia, quella della riunione dei cardinali per scegliere il successore al Soglio pontificio, risalente al XIII secolo. Con la vera nascita del Conclave tradizionale, figlio di uno stallo impensabile oggi, durato tre annidi scontri e divisioni tra fazioni interne alla Chiesa, incapace di scegliere la propria guida addirittura per mille giorni, 1006 per la precisione, dal 1268, dalla scomparsa di Clemente IV, fino al 1271.

Non esisteva ancora la Santa Sede, si votava a Viterbo e per oltre tre anni i cardinali non trovarono un accordo, finendo per esasperare i nobili che a forza li rinchiusero in una sala del palazzo papale, arrivando addirittura a scoperchiare il tetto, per esporli al freddo, e a razionare il cibo, obbligandoli alla fine ad accordarsi sul nome di Gregorio X. Fu proprio lui, stremato dall’infinita maratona elettorale, a scrivere le nuove regole ideando appunto il “Cum clave”, letteralmente sotto chiave, il rituale che prevede la clausura temporanea dei cardinali elettori fino alla scelta del nuovo Pontefice. Per incentivare i cardinali a trovare un accordo era previsto, nei primi secoli, che il cibo venisse loro razionato dopo la terza votazione nulla e che dormissero in scomodi giacigli. Nei secoli il Conclave custodirà segreti spifferati poi all’esterno da gole profonde, rigorosamente anonime, alimentando appunto leggende. Come quelle sul leggendario Conclave del 1492, svoltosi in un anno che cambia la storia, a pochi giorni dalla partenza di Cristoforo Colombo da Palos verso la scoperta dei nuovi mondi. In quel momento la Spagna, potenza dominante, impone la conferma di un suo cardinale, l’ambizioso Rodrigo De Borja, che nella “clausura” elettiva otterrà i voti decisivi, promettendo castelli, terre e titoli nobiliari, ai cardinali indecisi tra lui e il rivale Della Rovere: vincerà il Borgia e il resto è storia, e appunto leggenda, legata anche ai suoi figli Cesare e Lucrezia.

