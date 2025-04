Ramelli, un caso editoriale: in libreria 5 volumi sulla sua storia

Sergio Ramelli è diventato anche un caso editoriale. In occasione del cinquantesimo anniversario della morte, infatti, sono cinque i volumi sulla sua storia che sono arrivati in libreria. Si tratta di opere molto diverse tra loro, e scritte da persone molto diverse tra loro, che però nell’insieme contribuiscono a far capire meglio quello che è successo a questo ragazzo di diciotto anni, militante del Fronte della gioventù ucciso da un commando di estremisti di sinistra. Di questi libri si è parlato anche ieri, in un dibattito con gli autori che si è tenuto all’interno dell’evento “Le idee hanno bisogno di coraggio. In ricordo di Sergio Ramelli a cinquant’anni dal suo assassinio”, organizzato a Milano dal circolo culturale “Il Tricolore” con il contributo della Regione Lombardia.

Il primo, in ordine di tempo, è “Sergio Ramelli. Una storia che fa ancora paura”, scritto da Guido Giraudo, Andrea Arbizzoni, Giovanni Buttini, Francesco Grillo e Paolo Severgnini. La prima edizione risale al 1997, ma quest’anno è stato ristampato da Idrovolante con una prefazione di Ignazio La Russa, presidente del Senato, e una postfazione di Paola Frassinetti, sottosegretario all’Istruzione. Un volume imprescindibile, questo, per chi voglia conoscere la storia di Sergio, e infatti viene citato anche in tutti quelli arrivati dopo.