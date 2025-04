Andrea Sempio, il terzo nome che ha fatto collassare la madre in caserma

Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, la madre di Sempio si sarebbe sentita male dopo aver sentito un terzo nome nell'ambito delle indagini in corso. A rivelarlo, ad Antenna 3, è stata Angela Taccia , avvocato del 37enne indagato. Il legale, però, non ha voluto rivelare l'identità di questa terza persona, pur confermando che il malore della donna sarebbe derivato proprio da una richiesta in proposito.

Taccia ha spiegato di non aver mai sentito parlare prima di questa terza persona e di non conoscerla, come non la conoscono "né Andrea né suo padre". Non sa, invece, se la madre di Sempio la conosca. Poi ha aggiunto: "Non so se si tratti di qualcuno coinvolto nelle indagini. La madre di Andrea mi ha solo detto di non capire cosa c'entrasse. Si aspettava domande sul figlio e a questa richiesta è scattato il panico. Ore dopo essere uscita dalla caserma non ne voleva parlare e continuava a piangere".

Sul coinvolgimento di un'altra persona, l'avvocato ha spiegato: "Che stiano allargando le indagini è chiaro fin da subito, anche per quello che aveva scritto il gip accogliendo la richiesta della Procura per l'incidente probatorio sulle nuove analisi genetiche, riservandosi di fare confronti del Dna anche con altre persone".