Balotelli fatto evacuare: maxi-incendio a Ugento

Attimi di grande paura per Mario Balotelli e altri 700 turisti, evacuati in tutta fretta a Ugento, in provincia di Lecce.

Nella mattinata di sabato è scoppiato un vasto incendio nella pineta costiera in località Fontanelle, in prossimità della nota località balneare di Torre San Giovanni. La vicina spiaggia e i lidi sono stati evacuati e numerosi bagnanti hanno lasciato la spiaggia per evitare pericoli. Il forte vento ha spinto le fiamme verso uno stabilimento balneare che è stato danneggiato. Si è trattato del secondo incendio in Salento nel giro di poche ore: venerdì a Gallipoli il fuoco, alimentato dal vento, ha colpito svariati ettari di macchia mediterranea.

Sono state circa 250 le persone fatte allontanare dal campeggio Riva di Ugento a causa delle fiamme nella zona di macchia mediterranea sul litorale, mentre altre 300 sarebbero quelle evacuate per ragioni di sicurezza dal vicino resort Vivosa. Tra questi anche il calciatore Balotelli, come detto, arrivato in vacanza nel resort di lusso salentino. Tre i canadair arrivati per circoscrivere e spegnere l'incendio. Alle operazioni ha assistito anche il sindaco di Ugento, Salvatore Chiga.