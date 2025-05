Treviso? I bambini in moschea non aiutano il dialogo

Quando andavo a scuola elementare e veniva il vecchio don Mario Cortellezzi per insegnare religione ci invitava a pregare perla pace (non c’è bisogno delle guerre per chiedere al Signore di farci vivere in pace) e lo faceva introducendoci al Padre Nostro e all’Ave Maria; dopo di che si chiedeva al Padreterno di donare a tutti - ripeto: tutti - la pace. Lo facevamo a scuola, perché ai miei tempi non si facevano tutte quelle menate che ci siamo inventati negli ultimi anni dandola vinta ai comunisti, progressisti, riformisti: c’era l’ora di religione, c’era il crocifisso e a ridosso del 25 dicembre nessuno si sognava di cambiare il nome alla feste di Natale con la festa d’inverno. A Pasqua uguale. Quel vecchio brontolone del don Mario non sentiva il bisogno di portarci in una moschea a pregare per la pace.

Quando non era nella sua chiesa e veniva appunto a scuola a insegnare l’ora di religione, teneva distinto il catechismo con la conoscenza delle religioni praticate nel mondo. E noi, che a quel tempo studiavamo pure la geografia con il mappamondo e le interrogazioni si facevano con le “cartine mute”, capivamo e apprezzavamo queste informazioni.

Adesso però il mondo è cambiato, mi direte. Infatti per effetto delle migrazioni abbiamo tanti bambini e adolescenti di fede islamica o di altre fedi. Le quali devono convivere con la nostra impronta identitaria. Che è cristiana. Per rispettare le altre religioni, in una scuola paritaria della provincia di Treviso, hanno portato i bimbi in gita in una moschea e li hanno invitati a fare come fa l’imam cioé inginocchiarsi in moschea. Domando: siamo sicuri che i bambini islamici della stessa scuola possano essere portati in chiesa e invitati a inginocchiarsi davanti all’altare? O succede il finimondo? Lo ammetto, quell’immagine dei bambini della materna paritaria in ginocchio nella moschea non ha nulla di dialogante ed è lontana da un ecumenismo maturo. Quei bambini sono “prigionieri” di un disegno politico meschino e arrendevole. Una iniziativa ideologica, di una ideologia dove l’importante è farsi vedere che si è “progressisti”. E trovo ancor più retoricamente involuto il riferimento a Papa Francesco. Purtroppo siamo arrivati laddove temevo si arrivasse con questa narrazione della “Chiesa di Papa Francesco” come se Bergoglio fosse il capo di un qualcosa di “suo” e non il successore di Pietro che evangelizza nella Parola nuova.