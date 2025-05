La donna misteriosa e l'anello di Bergoglio: scoppia il caso

A guidare la congregazione il decano Giovanni Battista Re, ma, anche in questo caso, non sono mancate le polemiche nella comunità cattolica. La lamentela maggiore è sulla tempistica, perché secondo tradizione, l’atto dell’annullamento dovrebbe avvenire in una delle prime congregazioni post-mortem del Pontefice, a patto che ci sia un congruo numero di cardinali presenti. È necessario agire con rapidità, perché bisogna evitare che, all’ultimo momento, spuntino atti papali suggellati con il timbro del pescatore da qualcun altro che non ne avrebbe i poteri. I cardinali, ad oggi, non hanno ancora spiegato come mai, invece, questo annullamento sia avvenuto solo in prossimità del Conclave, per la precisione nell’ultima riunione utile delle congregazioni. Un mistero, ma anche un cavillo, che potrebbe anche offrire un’opportunità al cardinale Angelo Becciu di ricorrere contro la sua esclusione da elettore nel conclave. Manovra politica o semplice ritardo?