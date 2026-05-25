Garlasco, "str*** e corrotti": insulti ai magistrati, ora è bufera su Andrea Sempio

"E poi c’è la gip che è Garlaschelli che l’Angela m’ha detto che è una str…", "Gente brutta e conosciuta per essere stra-corrotta", "Napoleone, Civardi… sono tutti stra-corrotti". Andrea Sempio parlava così di alcuni inquirenti coinvolti nel procedimento. Si tratta di dichiarazioni pesanti, che hanno inevitabilmente suscitato delle reazioni. Le intercettazioni, che risalgono al 21 marzo dell'anno scorso, quando Sempio si trovava in macchina con un'amica, sono state rivelate durante la trasmissione Mattino 5 suscitando un acceso dibattito tra gli ospiti presenti in studio.

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Il primo a commentare è Umberto Brindani, direttore di Gente, che si chiede: "Mi ha molto stupito questa intercettazione, queste frasi di Andrea Sempio, perché non capisco da dove lui possa aver ricavato l'opinione che Napoleone e Civardi siano corrotti". A intervenire è poi la giornalista Grazia Longo, che prima si concentra su un’altra intercettazione in cui Sempio parla del corrimano della cantina di casa Poggi: "Secondo me non è strano. Anzi ti fa capire che quando lui scendeva alle scale si appoggiava quindi quando scendeva dal piano di sopra, dalla cameretta, per andare sotto si appoggiava al corrimano". Poi il commento sulle parole rivolte ai magistrati: "Oltre a dissociarmi dalle sue osservazioni, secondo me sono frutto della paura, di un terrore, non sa come spiegarsi questa inchiesta e quindi fa quelle battute, del tutto inappropriate".

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