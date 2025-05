Leone XIV, la data e il numero 8: il nuovo Papa, le concidenze

Il nuovo Papa, Leone XIV, è stato eletto l'8 maggio. Nel giorno in cui si commemora San Vittore. Questa data è molto importante per la cristianità. È ricordato in calendario come giorno di San Vittore, martire a Milano. In particolare, il suo martirio si ricorda come un atto di fede e resistenza in nome della propria religione, preferendo la morte all'abiura. Ma l'8 maggio è una giornata legata anche ai San Michele Arcangelo.

L'8 maggio 490 d.C., ad esempio, ricorre la data della sua apparizione a san Lorenzo Maiorano, vescovo di Siponto, nella grotta sul Gargano, da cui la devozione riprese a diffondersi rapidamente in tutta Europa Michele è menzionato sempre con la stessa parola ebraica equivalente di arcangelo (tradotto anche come "principe") nelle sacre scritture. Viene definito anche difensore degli amici di Dio. Nell'ultimo libro del Nuovo Testamento, l'Apocalisse di Giovanni, dopo la prima guerra in paradiso (menzionata in Ap 12:9, simmetrico a Genesi 3:20-24), l'arcangelo è protagonista nella seconda guerra terrena della donna (Maria, madre di Gesù Cristo) contro il drago. Il nome Michele deriva dall'espressione Mi-ka-El che significa "chi è come Dio?". L'arcangelo Michele è ricordato per aver difeso la fede in Dio contro le orde di Satana.