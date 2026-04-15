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Trump, nuova offensiva contro Papa Leone: "Qualcuno glielo dica"

mercoledì 15 aprile 2026
Trump, nuova offensiva contro Papa Leone: "Qualcuno glielo dica"

1' di lettura

Nuovo capitolo nella guerra diplomatica tra Donald Trump e Papa Leone XIV. Dopo aver definito il pontefice "debole e pessimo" contro criminali e in politica estera, e aver sottolineato come "non sa minimamente cosa stia succedendo in Iran", il presidente americano ribadisce le critiche al Santo Padre sul social Truth.

"Qualcuno dica a Papa Leone che l'Iran ha ucciso almeno 42mila manifestanti innocenti e completamente disarmati negli ultimi due mesi, e che per l'Iran possedere una bomba atomica è assolutamente inaccettabile", ha scritto, aggiungendo che "L'AMERICA E' TORNATA!!!".

I commenti di Trump, che hanno scatenato le reazioni critiche di gran parte dei commentatori occidentali e causato anche una frattura con la premier italiana Giorgia Meloni, sono giunti dopo che il Pontefice, il primo Papa nato negli Stati Uniti, ha criticato la guerra di Washington e di Israele contro l'Iran. Il pontefice ha successivamente affermato di non nutrire "alcun timore" nei confronti dell'amministrazione Trump, ribadendo la sua determinazione a continuare a denunciare gli orrori della guerra.

Nel frattempo, rimangono poco chiare le basi dell'affermazione di Trump secondo cui 42mila persone sarebbero state uccise durante le proteste antigovernative in Iran a gennaio. Il governo iraniano ha riferito di 3.117 uccisioni, mentre gruppi esterni al Paese stimano la cifra intorno alle 7.007 persone

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