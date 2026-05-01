Garlasco, niente "concorso" per Sempio, i video intimi ed "errore giudiziario" per Stasi? Cosa sappiamo

Giorni pieni di novità per l'inchiesta sul delitto di Garlasco, a partire dal diverso cambio di imputazione per l'indagato Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, Chiara Poggi, per cui è stato eliminato il "concorso" in omicidio con il condannato Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima. Una decisione che conferma che la tesi dei pm pavesi e dei carabinieri di Milano è che Stasi sia innocente e dunque che la sua condanna sia un "errore giudiziario".
Per la Procura, insomma, Sempio avrebbe agito da solo. E lo avrebbe fatto dopo il "rifiuto" di un approccio sessuale. I pm hanno descritto anche la presunta scena del crimine: stando alla loro ricostruzione, il killer sarebbe sceso lungo i gradini colpendo la vittima "quando era incosciente" con "almeno 4-5 colpi" e "cagionando alla stessa gravi lesioni cranio-encefaliche dalle quali derivava il decesso".
Garlasco, Massimo Lovati: ""Sempio il killer di Chiara? Vi dico come finirà questa storia..."La difesa di Andrea Sempio ritiene che la nuova indagine a suo carico sia stata aperta con un unico obiettivo: consentir...
A queste conclusioni si sarebbe arrivati attraverso vari step, come la consulenza medico-legale affidata all’anatomopatologa Cristina Cattaneo e alla Bpa, lo studio delle macchie di sangue, e le nuove analisi in 3D della villetta di via Pascoli. Gli inquirenti, inoltre, hanno sottoposto Sempio ad analisi antropometriche che potrebbero essere servite per simulare le varie fasi del delitto con le nuove tecnologie. Rimane ignota, invece, l’arma usata per il delitto.
Contro Sempio c'è pure il Dna trovato sulle unghie della vittima, compatibile con la sua linea familiare maschile; il biglietto del parcheggio di Vigevano della mattina del delitto, un falso alibi per la Procura; e la cosiddetta "impronta 33" sul muro della cantina che la procura attribuisce a Sempio. Infine, ci sono le tre telefonate di Sempio a casa Poggi nei giorni precedenti al delitto. Legati al tema dell'approccio rifiutato potrebbero essere i video intimi amatoriali di Chiara e Alberto che si trovavano sul pc della vittima e che Sempio potrebbe aver visto, secondo i sospetti degli inquirenti.