Garlasco, niente "concorso" per Sempio, i video intimi ed "errore giudiziario" per Stasi? Cosa sappiamo

Giorni pieni di novità per l'inchiesta sul delitto di Garlasco, a partire dal diverso cambio di imputazione per l'indagato Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, Chiara Poggi, per cui è stato eliminato il "concorso" in omicidio con il condannato Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima. Una decisione che conferma che la tesi dei pm pavesi e dei carabinieri di Milano è che Stasi sia innocente e dunque che la sua condanna sia un "errore giudiziario".

Per la Procura, insomma, Sempio avrebbe agito da solo. E lo avrebbe fatto dopo il "rifiuto" di un approccio sessuale. I pm hanno descritto anche la presunta scena del crimine: stando alla loro ricostruzione, il killer sarebbe sceso lungo i gradini colpendo la vittima "quando era incosciente" con "almeno 4-5 colpi" e "cagionando alla stessa gravi lesioni cranio-encefaliche dalle quali derivava il decesso".