Il marito della Roccella, "era riemerso, poi l'allarme", cosa è successo prima di sparire nel lago

La coppia stava trascorrendo un pomeriggio di relax sulla piccola imbarcazione di proprietà, ormeggiata vicino alla loro casa sul lago. A causa del caldo, Cavallari ha deciso di fare un tuffo per rinfrescarsi. La barca però non era ancorata e ha continuato a spostarsi lentamente. Dopo il tuffo, l’uomo è riemerso per alcuni istanti in superficie. In quei drammatici momenti ha chiesto aiuto alla moglie, ma la distanza che si era creata con l’imbarcazione gli ha impedito di raggiungerla.

Pochi attimi dopo Cavallari è sparito di nuovo sott’acqua e non è più riemerso. La ministra Roccella ha assistito impotente alla scena. L’allarme è scattato intorno alle 17.30. Sono subito intervenuti carabinieri, vigili del fuoco con sommozzatori, nucleo Saf ed elicottero. Le ricerche sono proseguite fino a tarda sera e per tutta la notte con un robot subacqueo, mentre le operazioni a vista sono state sospese per il buio. Le immersioni hanno raggiunto i 15 metri di profondità senza esito.

Cavallari, docente universitario di Tecnologia all’Università d’Annunzio di Pescara e figura riservata, era sposato con Eugenia Roccella dal 1976. Proprio quest’anno avevano festeggiato le nozze d’oro. La coppia ha due figli. Le ricerche sono riprese all’alba di oggi. Alla ministra è giunta la solidarietà del presidente Meloni e di numerosi esponenti del governo e delle istituzioni, che hanno espresso preghiere e speranza in un miracolo.