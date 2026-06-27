Eugenia Roccella, il marito disperso nel lago di Vico: "Non è più riemerso dall'acqua"

Scomparso nel lago di Vico, provincia di Viterbo, Luigi Cavallari, il marito della ministra della Famiglia Eugenia Roccella: secondo quanto si apprende da più fonti, l'uomo si trovava in barca assieme alla moglie quando è finito in acqua e non è più riemerso. Non è ancora chiaro se si sia tuffato o se sia caduto. Sul posto, in località Fiorò, sono subito giunto carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118. In arrivo anche i nuclei sommozzatori dell'Arma e dei pompieri per le ricerche nel lago. Le operazioni proseguono senza sosta e al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli. La ministra Roccella e il marito hanno una casa sul lago di vico, sponda Ronciglione.

A lanciare l'allarme sarebbe stata la Roccella stessa intorno alle 17.30, quando non ha visto riemergere il marito che si era tuffato dalla barca nelle acque del lago. Le prime ricerche sono state effettuate dai sommozzatori dei vigili del fuoco che si sono lanciati direttamente dall'elicottero arrivato dalla Capitale. Intanto la ministra è stata accompagnata nella loro casa nel Viterbese. Sul posto, per coordinare le ricerche, il Vicario del Prefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo. Presenti anche il comandante provinciale dei carabinieri Alfredo Antro e il questore Giorgio Di Munno.

Dalle primissime informazioni, secondo quanto riferito da Sky Tg24, pare che Cavallari fosse appena salito su una piccola barca assieme alla moglie quando si è tuffato per rinfrescarsi. Dopo essere riemerso per qualche istante, avrebbe detto di non sentirsi bene ma la barca, che non era ancorata, si è allontanata e chi era a bordo non sarebbe riuscito a raggiungerlo in tempo.

"Ho appeso con sgomento la notizia e sto seguendo con apprensione e profonda preoccupazione quanto sta avvenendo sul lago di Vico, dove risulta disperso il marito della ministra Eugenia Roccella, alla quale va tutta la mia vicinanza. Il pensiero dell'intero Veneto va anche agli sforzi dei soccorritori, con la speranza che possano arrivare notizie positive", ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale del Veneto Luca Zaia in una nota. "In queste ore di angoscia, tutta la Regione Lazio è vicina al ministro Eugenia Roccella. Il personale di Ares 118 si è immediatamente attivato ed è al lavoro sul posto, insieme con i vigili del fuoco e l'Arma dei carabinieri, impegnati nelle ricerche di Luigi Cavallari", ha affermato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

La coppia, sposata dal 1976, ha festeggiato le nozze d'oro lo scorso marzo. Insieme, hanno avuto due figli. "L'ho incontrato a diciotto anni e da quel momento non ci siamo più lasciati", aveva raccontato la stessa ministra in passato. Luigi Cavallari ha lavorato come professore presso la facoltà di Architettura dell'Università degli Studi Gabriele d'Annunzio di Chieti -Pescara.