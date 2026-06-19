Generale Vannacci, Roccella ad alzo zero: "Non comprende la differenza sessuale tra uomo e donna"

Anche Eugenia Roccella, ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportnità, risponde a Roberto Vannacci. Il generale, nel corso dell'Assemblea costituente di Futuro Nazionale - il partito che lui stesso ha fondato -, aveva evocato il tema del femminicidio. Secondo l'ex parà, non ci dovrebbe essere una distinzione - e quindi un'aggravante - tra un omicidio e un femminicidio. Com'era prevedibile, le sue parole hanno scatenato un polverone. Sia da sinistra, sia da destra.

"Penso che Vannacci non abbia molto chiara la differenza sessuale tra un uomo e una donna - ha dichiarato la ministra Eugenia Roccella -. Nel femminicidio non c’è una questione valoriale, cioè non è che uccidere una donna sia più grave che uccidere un uomo, mi pare evidente, e non era certo questa l’intenzione del legislatore. Si chiama femminicidio perché il movente riguarda la donna - ha poi concluso -, cioè si uccide una donna in quanto donna".