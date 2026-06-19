Vannacci, Crespi svela il gioco sporco di sondaggisti e sinistra

Il caso tiene banco da lunedì scorso e tutto è partito dai titoli del TgLa7 di Enrico Mentana, quando il consueto sondaggio SWG ha accreditato il partito di Roberto Vannacci al 5,3%, praticamente appaiato alla Lega di Matteo Salvini. Un dato che ha acceso il dibattito politico e mediatico, trasformandosi nel tema centrale della settimana. Di questo scrive Luigi Crespi sul Tempo, svelando il "gioco sporco" dei sondaggisti e della sinistra sul fenomeno-Generale.

Il giorno successivo il Corriere della Sera ha raccolto reazioni, retroscena e analisi. Poi sono arrivati altri istituti demoscopici. Giovedì, a PiazzaPulita, Renato Mannheimer ha sostanzialmente confermato lo stesso scenario. Infine è arrivato anche il rilevamento di YouTrend, che ha addirittura registrato il sorpasso di Futuro Nazionale sul Carroccio.