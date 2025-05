Garlasco, dagli avvocati al frate: ecco cosa fanno oggi i personaggi del giallo

E così, diciotto anni dopo, si ritrovano ancora- in un modo o nell’altro, direttamente o marginalmente - risucchiati dentro una storia che, nel tempo, hanno fatto di tutto per dimenticare. Erano amici, conoscenti, parenti dei principali protagonisti del delitto di Garlasco - l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007 - e nel frattempo hanno cambiato vita, abitudini e in molti casi città, oltre che trovato nuovi lavori, ma ora sono costretti a riaprire i ricordi di quei drammatici giorni e, soprattutto, fornire il proprio Dna. Già, perché la nuova inchiesta, che vede indagato Andrea Sempio per concorso in omicidio, vuole approfondire proprio la stretta cerchia di persone che frequentava la casa della vittima (Mattia Capra, Roberto Freddi, Alessandro Biasibetti e le gemelle Paola e Stefania Cappa) o quella di Alberto Stasi (Marco Panzarasa), l’ex fidanzato condannato nel 2015 a 16 annidi carcere dopo due assoluzioni in primo e secondo grado. Qualcuno perché accusato, qualcuno perché chiacchierato, qualcuno perché semplicemente faceva parte di quel giro: le luci si riaccendono improvvisamente su di loro anche se, a parte Sempio, nessuno è indagato. Allora avevano tutti tra i 19 e i 24 anni ed erano studenti spensierati e giovani; oggi sono adulti con responsabilità, famiglie e professioni avviate.

La «compagnia» o «comitiva» (così si erano definiti loro davanti ai carabinieri) di ragazzi che si ritrovavano a casa di Chiara, perché amici di suo fratello Marco, era formata da Andrea Sempio, Mattia Capra, Roberto Freddi e Alessandro Biasibetti. Tutti classe 1988, tutti in bicicletta, tutti appassionati di videogame: si erano conosciuti a scuola ed erano cresciuti insieme lì in paese. Molti di loro hanno mantenuti i rapporti nel tempo, anche dopo l’omicidio. Come Sempio con Marco Poggi («Marco chiama quotidianamente Andrea, è distrutto per l’amico», ha spiegato lo scorso 14 marzo l’avvocata Angela Taccia, che li conosce da 20 anni e ai tempi era stata fidanzata con Alessandro Biasibetti, ora diventato frate), malgrado le loro vite si siano divise: il fratello di Chiara da anni abita in Veneto, dove fa l’impiegato, mentre Andrea Sempio si è trasferito a Vigevano e lavora in un negozio di telefonia al Centro Commerciale Montebello, in provincia di Pavia. Roberto Freddi e Mattia Capra- che avevano conosciuto Marco Poggi rispettivamente alle scuole elementari e alle scuole medie; quest’ultimo giocava pure a calcio con lui nella squadra del paese - sono rimasti a vivere a Garlasco e proprio nei giorni scorsi le loro case sono state perquisite: i carabinieri hanno preso i cellulari alla ricerca di possibili chat e conversazioni nelle quali possano aver parlato del delitto o ricostruito i movimenti della mattina del 13 agosto 2007, al di là di quanto già riferito agli investigatori. Il quinto della compagnia, invece, era Alessandro Biasibetti e la sua vita, sì, è cambiata radicalmente. Era amico di Marco Poggi dai tempi dell’asilo e conosceva i suoi genitori, ma pure Stasi perché «è stato il mio animatore all’oratorio quando aveva 8/10 anni», ha spiegato ai carabinieri il 4 ottobre 2008.