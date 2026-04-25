Garlasco, ecco come si stanno sgretolando gli indizi che condannano Stasi

Hanno cercato di convincerci con una controversa sentenza del 2015 che ai più non mai apparsa “oltre ogni ragionevole dubbio” - che Albero Stasi fosse l’assassino di Chiara Poggi, la sua fidanzata trovata morta a Garlasco il 13 agosto 2007, e per anni sono state ignorate le ipotesi di qualsiasi pista alternativa e ogni richiesta di revisione del processo. Già, anche se i dubbi sono sempre stati più delle certezze, anche se la sentenza di condanna della Cassazione (16 anni di reclusione), dopo due assoluzioni in primo grado nel 2009 e in appello nel 2011, non era basata su alcuna prova, ma solo su indizi. Anche se Alberto che ha già scontato 11 anni dietro le sbarre del carcere di Bollate e ora sta usufruendo del regime di semilibertà - si è sempre dichiarato innocente.

Ora, però, a un anno abbondante dalla riapertura delle indagini (e dall’iscrizione sul registro degli indagati di Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara) potrebbe cambiare tutto e l’omicidio più discusso e intricato della storia recente della cronaca italiana potrebbe essere riscritto completamente. Da una parte e dall’altra. Sì, perché nell’attesa del (quasi certo) rinvio a giudizio di Sempio, è sempre più vicina l’ipotesi di una revisione del processo (che può essere richiesta dalla difesa oppure, più probabilmente, direttamente dalla Procura) per il condannato in via definitiva.

A spingere in questa direzione è la ricostruzione degli inquirenti, secondo i quali non sarebbero emersi elementi che collocherebbero sulla scena del delitto Alberto Stasi. Anzi, ne sarebbero stati trovati alcuni addirittura in contrasto con quelli riportati nelle sentenze di condanna. Tradotto, dei famosi sette indizi (le “scarpe pulite”, le “impronte di sangue”, la “bicicletta nera”, il “Dna sui pedali”, il “dispenser del sapone”, “l’alibi e l’orario” e il “racconto”) ritenuti dai giudici «gravi, precisi e concordanti», almeno quattro si starebbero clamorosamente sgretolando. Eccoli.