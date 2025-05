Garlasco, il super-testimone a Le Iene: "Mi dissero che Stasi era l'unica pista"

I misteri di Garlasco non finiscono mai. Martedì pomeriggio la Procura di Pavia afferma che l'impronta "numero 33" repertata nel 2007 sul muro della villetta di via Pascoli dov'è stata uccisa Chiara Poggi appartiene ad Andrea Sempio, l'amico di suo fratello Marco e da due mesi formalmente indagato per concorso in omicidio. Alla sera, su Italia 1, Le Iene sganciano una nuova bomba presentando la versione di un "super-testimone".

"Dissi all'avvocato della famiglia Poggi che avevo novità sulle gemelle Cappa. Ma l'avvocato mi rispose che c'era già un'indagine in corso su Stasi e che non si poteva sovrapporre un'altra pista", spiega l'uomo in un audio trasmesso dal programma e al centro del servizio di Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese. Le sue dichiarazioni sono state raccolte qualche tempo fa, ma prima di essere mandate in onda sono state consegnate alla Procura di Pavia. Secondo il testimone, qualcuno avrebbe visto una delle gemelle Cappa, cugine di Chiara Poggi, trasportare una borsa pesante il giorno del delitto di Garlasco e gettarla in un fosso. Nel video anche alcuni messaggi vocali di Paola Cappa, insieme a Stefania cugina di Chiara, inviati a un amico, inerenti all'omicidio.