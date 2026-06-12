Gran Paradiso, tre alpinisti morti in un incidente: due sono italiani

Tre alpinisti hanno perso la vita sulla Nord del Gran Paradiso. È in corso un intervento del Soccorso Alpino Valdostano per il recupero dei corpi. La chiamata di soccorso è arrivata in Centrale Unica-CUS poco dopo le ore 19:30, per il mancato rientro dei tre alpinisti. Immediato l'intervento in elicottero, che ha permesso di individuare i corpi ad una quota prossima ai 3600 metri. Le operazioni di riconoscimento saranno affidate al Sagf di Entreves. Secondo quanto si è appreso due delle vittime sono italiane.