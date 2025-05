Garlasco, quelle strane luci: una testimonianza chiave?

C’è chi ha ritrattato, chi ha raccontato per sentito dire, chi avrebbe assistito a strani litigi, chi ha notato le luci di una casa insolitamente accese, chi ha trovato dei vestiti abbandonati e chi ha denunciato la scomparsa di un attrezzo da lavoro. Sono i testimoni che - subito dopo l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007 - hanno cercato di aiutare chi investigava, ma senza diventare determinanti per il processo che, dopo due sentenze di assoluzione, ha condannato a 16 anni di carcere (nel 2015) Alberto Stasi, l’ex fidanzato della vittima. Non sono stati presi in considerazione perché qualcuno ha cambiato idea, altri sono stati rimbalzati, altri ancora hanno portato prove che poi, analizzate dai Ris, non hanno fornito esiti interessanti. Ora però, che la nuova indagine punta a una pista alternativa, ha nel mirino Andrea Sempio e intende rivalutare tutto ciò che ai tempi era stato ignorato o aveva dato riscontri dubbi, anche i molti testimoni tornano d’attualità. E dimostrano che alla fine Garlasco, il paesotto da molti descritto come chiuso, complicato e riservato, non era poi così omertoso. Anzi.

Proprio pochi giorni dopo l’assassinio di Chiara, per esempio, un agricoltore e sua moglie trovarono nell’acqua di un canale vicino a Garlasco -, una borsa di plastica con dei «vestiti sporchi di rosso e griffati, c’era anche un paio di scarpe - ha ricordato in questi giorni la donna - Mi sono incuriosita e ho chiamato le forze dell’ordine». Negli atti si legge che questi indumenti erano stati sequestrati il 25 agosto ed erano due pantaloni, uno di jeans neri (taglia 36) e un pantalone beige marca “Marlboro”, un paio di leggins da donna e due canottiere. Sui primi due non era stata trovata nessuna traccia significativa, mentre sui leggins e sulle canottiere il luminol, che reagisce anche al ferro, aveva dato un esito positivo. Per quanto riguarda le scarpe marroni da uomo, invece, i Ris avevano scritto che erano «recanti varie tracce brunastre di dubbia natura» e che «sia le tracce di dubbia natura, sia quelle evidenziate dal luminol sono state testate con il combur test ed hanno reagito negativamente». Reperti, questi, che però ora non è possibile rianalizzare con le nuove tecnologie perché sono stati distrutti.