Marco Poggi, il video intimo e il sospetto dei pm: cosa sta emergendo

Chi ha visto il video intimo di Chiara Poggi e Alberto Stasi? Gli investigatori continuano a chiederselo nonostante al momento per chi indaga ci sarebbe una certezza: Andrea Sempio, attuale indagato, l'ha visto. E Marco Poggi invece? Il fratello della vittima e amico di Sempio ha sempre negato di aver visionato insieme a quest'ultimo il filmato ma le discrasie nelle sue versioni sollevano qualche dubbio. Nell'interrogatorio del 20 maggio 2025, infatti, Marco Poggi ha parlato non di video ma di "foto intime tra lei e Alberto". E ha subito aggiunto, davanti alla domanda se avesse mai visionato il contenuto delle cartelle private della sorella: "Non ho mai visto nessuna cosa privata, non credo neanche di essere andato alla ricerca". Al netto delle foto del viaggio dei fidanzati a Londra e di qualche "cosa di gatti". Marco Poggi ha poi spiegato di non essersi reso conto lì per lì che si trattasse di file intimi, ma di aver fatto il collegamento solo tempo dopo quando stralci di quella chat sono stati pubblicati sui media. Frasi che, scrivono i carabinieri nell'informativa, appaiono "poco credibili alla luce delle evidenti discrasie" con la testimonianza del 2007.

Due mesi dopo l'omicidio di Chiara, sua madre Rita Preda è al telefono con il marito Giuseppe: "Spero che finisca presto, in fretta, perché è un po' nervoso tuo figlio". E ancora: "Mah, era un po' agitato, non lo so... forse non vuole...". Secondo gli inquirenti, dietro a questi tre puntini la madre di Chiara Poggi avrebbe fatto riferimento al video intimo tra sua figlia e l'allora fidanzato.