Garlasco, "prelievo del Dna": la mossa a sorpresa della famiglia Poggi

Estendere il prelievo di Dna ai tecnici che in passato hanno già analizzato i reperti che riguardano l'omicidio di Chiara Poggi. La proposta verrà avanzata da Marzio Capra, consulente della famiglia della 26enne uccisa nella villetta di via Pascoli a Garlasco la mattina del 13 agosto 2007, in vista dell'incidente probatorio disposto dal gip di Pavia nella nuova indagine in cui è indagato per omicidio in concorso con ignoti Andrea Sempio, all'epoca dei fatti 19enne e amico di Marco, fratello della vittima.

La proposta di Capra, genetista forense, in linea con le nuove regole, è condizionata a come, il 17 e 18 giugno, i due giorni in cui inizieranno le operazioni, vorrà procedere il perito del giudice e all'estrapolazione o meno di materiale biologico dai reperti. La mossa della famiglia Poggi rientra nella "guerra delle perizie" che con ogni probabilità deciderà il destino della seconda inchiesta aperta dalla Procura di Pavia dopo che la prima si era conclusa con la condanna a 16 anni di carcere per Alberto Stasi, il fidanzato di Chiara. Secondo gli inquirenti, però, quelle indagini erano state viziate da errori che avevano escluso a priori le piste alternative.