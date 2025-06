Chiara Poggi, la mail: "I miei intrallazzi. Il piccione...", l'ultimo segreto

Forse troppo poco si è indagato sugli ultimi giorni di Chiara Poggi. O forse, più semplicemente, gli inquirenti della prima inchiesta si sono concentrati troppo su Alberto Stasi, il fidanzato della 26enne uccisa nella sua villetta di Garlasco il 13 agosto del 2007, ignorando le altre possibili piste. Quelle che oggi sta provando a riaprire la Procura di Pavia con la nuova indagine che vede Andrea Sempio, amico del fratello della vittima all'epoca 19enne, sotto accusa per concorso in omicidio, nonostante Stasi sia già stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere. "Aperitivi, sms e strane chiamate", così Repubblica sintetizza le settimane di Chiara precedenti alla tragedia. Si parte da un dettaglio: il mazzo di chiavi all'ingresso. Un'altra copia è in possesso degli zii paterni, Maria Rosaria Poggi ed Ermanno Cappa, grande avvocato e padre delle gemelle Stefania e Chiara. Gli zii avevano il compito di entrare e curare il giardino nei giorni in cui la famiglia di Chiara era in vacanza in Trentino. Solo lei e Alberto erano rimasti a Garlasco in quell'inizio di agosto.

Chiara Poggi e Alberto Stasi, le foto sparite: tutto torna? "Ho visto di sfuggita Chiara Poggi al santuario, e Sempio più volte. In quegli anni, nel 2007. Al bar e al s...

Lo zio "sulla rubrica dell’amata nipote Chiara — che da sempre lo 'idealizza' come preciserà Stasi — è presente come 'Zio Erman' o 'Erman Uff' con ben cinque numeri. Tre dell’ufficio a Milano e due cellulari", scrive Repubblica. Che poi riporta qualche messaggino inviato da Chiara in quell'estate ai suoi conoscenti e a Stasi.

Garlasco, gemelle K? "Le Hitchcock", quelle brutte voci in paese Mentre la Procura di Pavia cerca di fare luce, dopo 18 anni, sulla morte di Chiara Poggi, la 26enne trovata senza vita n...