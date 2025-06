Andrea Sempio, le telefonate agli amici nei giorni dell'omicidio di Chiara

Intanto quella di una nota dei carabinieri di Vigevano datata 6 giugno 2008 , dieci mesi dopo il delitto, che dice: “Non vi era tra Chiara e le gemelle Cappa quella morbosità, quella continuità dei rapporti , quella costanza nella presenza, e quindi, più in generale, non esisteva un ambiente fertile in seno al quale potesse nascere e covarsi un sentimento di odio e di invidia così forte, intenso, e così brutale, da spingere, in qualche modo, una delle due donne della famiglia Cappa ad uccidere Chiara con quella violenza”.

Quanto al Santuario della Bozzola, i genitori di Chiara hanno smentito che la figlia frequentasse quel luogo, nonostante ciò che afferma il legale di Sempio: “È andata per la festa del lunedì di Pasqua. Come tanti altri”. Intorno a quel Santuario tante ombre, come il suicidio, nella primavera del 2016, di Michele Bertani, caro amico di Andrea Sempio, ma facente parte di un’altra comitiva. Il ragazzo scrisse un post su Facebook prima di morire: “La verità non emergerà mai”. Nel 2017, invece, lo stesso Sempio venne intercettato in macchina, mentre parla da solo e dice: “Michele si è impiccato, perché si è impiccato? Che tutte le caz... le abbiamo fatte insieme dai zero ai diciotto anni...".