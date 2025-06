Pescara, ha un malore e muore: era stato fermato col taser

Un giovane è morto a Pescara per un arresto cardiocircolatorio dopo un malore. Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe sopraggiunto dopo l'utilizzo del taser da parte della Polizia, nei locali della Questura del capoluogo adriatico. Soccorso dal 118, il ragazzo - si tratterebbe di un 30enne - è stato trasportato in ospedale, dove è morto, nonostante i tentativi di rianimarlo. Al momento, stando a quanto si apprende, non è emersa una correlazione accertata tra l'utilizzo del taser e l'arresto cardiaco. Solo l'autopsia potrà chiarire l'accaduto e le cause del decesso. Sul caso indaga la Procura di Pescara. E una nota della procura spiega l'accaduto: "Alle 11 circa, la polizia ha arrestato Z.R., di 30 anni, apparentemente coinvolto poco prima in una lite in strada. L'arresto è avvenuto per aver "opposto resistenza a pubblico ufficiale, che è stato necessario vincere con l'uso del taser. Una volta condotto nelle camere d'attesa per compiere gli atti di polizia giudiziaria conseguenti, Z.R. ha accusato un malore per il quale è stato prima soccorso sul posto dal 118 e, quindi, trasportato in ospedale per le manovre di rianimazione".

Solo qualche giorno fa una rissa a Genova è stata sedata grazie all'uso del taser. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del nucleo radiomobile, i sei ragazzi coinvolti (difesi dagli avvocati Matteo Carpi, Celeste Pallini, Federico Figari e Silvana Bianchi) avrebbero iniziato a litigare con un altro gruppo di ragazzi dentro il locale Sys.

La rissa è poi proseguita fuori, in strada. Qui quando sono intervenuti i militari, è scoppiato un vero e proprio parapiglia. Alcuni hanno provato a divincolarsi e a scappare, mentre altri hanno iniziato a circondare le pattuglie e a lanciare bottiglie di vetro. Per uno degli arresti i carabinieri hanno anche prima mostrato e poi usato il taser: i dardi però hanno colpito solo di striscio uno dei giovani. Quattro dei sei hanno precedenti penali. Ha precedenti penali anche il minorenne fermato e denunciato.