Garlasco, il legale di Sempio attacca Marco Poggi: "Cosa poteva fare in 2 ore"

Al centro delle domande di Massimo Giletti, la questione delle tre telefonate che Andrea Sempio ha fatto a casa Poggi nonostante Marco fosse in vacanza in Trentino con i suoi genitori. "Perché chiama sapendo che l’amico era in Trentino in vacanza dal 5 agosto? Loro erano insieme il 4 , lo avrà saputo che dal giorno dopo l’amico non sarebbe stato a casa, no?”, ha chiesto il conduttore.

"Questo ragazzo è andato in vacanza in Trentino Alto Adige, per tornare a casa ci vogliono due ore, non era New York o Pechino - la replica dell'avvocato di Sempio -. Questi ragazzi di notte da Trento a Milano, ci mettono un’ora e mezza. Ha telefonato perché voleva sapere se ci fosse il suo amico a casa. Questi ragazzi hanno la macchina, vanno e vengono. Che storia è questa della vacanza?”. La spiegazione di Lovati, però, non convince. In realtà per rientrare dal Trentino il fratello di Chiara avrebbe impiegato più di 4 ore e non 2 come dichiarato dal legale.