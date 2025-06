Garlasco, gli audio-choc di Sempio: "I magistrati sono dalla nostra parte"

Un quadro complesso e inquietante. Ciò che emerge dagli audio di Andrea Sempio registrati nel 2017 dal procuratore aggiunto Mario Venditti e dalla pm Giulia Pezzino - e dalle trascrizioni del sottoufficiale dei carabinieri - su telefoni e auto dell'indagato getta un'ombra sull'indagine condotta dalla magistratura. Un esempio? L'ambientale numero 84, registrata qualche minuto dopo la fine dell'interrogatorio da parte dei due magistrati: "Andrea: incomprensibile ... a parte che mi han fatto alcune domande, che non pensavo che mi facevano, non gli ho dato una risposta perfetta”. Ma non è l'unico. Facciamo un altro esempio: "A parte che erano dalla nostra, perché mi han fatto alcune domande, che io ho capito perché me le facevano. Però non gli ho dato, diciamo, la risposta... perfetta".

Repubblica ha avuto modo di accedere a tutti gli 806 file audio depositati nel procedimento 8283/2016. Tra questi ci sono i file 85 e 86, che riguardano il blocco da cinque minuti della prima intercettazione termina con Giuseppe Sempio che chiede al figlio se gli inquirenti gli avessero chiesto del Dna. Andrea, però, nega perché era "una roba tecnica e poi non ne parliamo... (a bassa voce) però si vedeva che mi ha fatto domande che... inerenti a quello... sul... cioè comunque secondo me erano abbastanza... Fine trascrizione ”. L'annotazione succesiva è a firma Sapone: "mia... allora mi ha chiesto cosa faceva a casa dei Poggi, io ho detto che giocavamo nelle due sale, giù e sopra.... e lui continuava perché sia giù che su che giocavate cioè”. Dall'ascolto in cuffia, però, manca la parola "dalla", quindi la considerazione dell'indagato suona così: "Comunque secondo me erano abbastanza dalla mia".