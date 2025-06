Pecorino romano bocciato sulle razze: il "no" dell'Assemblea del Consorzio

La modifica del disciplinare di produzione avviata nel 2020 ha scatenato una guerra all’interno dell’assemblea dei soci del consorzio del Pecorino Romano Dop, uno dei grandi campioni di export italiano. Al centro dello scontro, le razze di ovini che producono il latte destinato alla trasformazione. Tre anni or sono l’assemblea dei soci in seno al Consorzio di tutela votò a larghissima maggioranza di modificare in senso restrittivo il disciplinare, ammettendo soltanto le razze di pecore autoctone: Sarda (inclusa la Nera di Arbus), Vissana, Sopravissana, Comisana, Massese, Pecora dell’Amiata. La modifica, come impone la procedura europea per le indicazioni geografiche, venne inviata al Ministero dell’Agricoltura che giudicò favorevolmente la modifica, chiedendo però di integrarla, aggiungendo un periodo di tempo sufficientemente lungo per dare agli allevatori il tempo di sostituire gli ovini che non appartenessero alle razze autoctone. La procedura, tuttavia, non si chiuse, dal momento che il Ministero non ricevette mai il testo emendato con le proprie indicazioni.

E arriviamo alla fine dello scorso anno quando l’assemblea del Consorzio di tutela del Pecorino Romano si pronuncia nuovamente su alcune modifiche regolamentari. Questa volta, però, la stretta varietale alle sole razze autoctone viene bocciata clamorosamente. I favorevoli sono il 39,1% dei votanti, i contrari il 29,4% e gli astenuti il 26,3%. Per qualunque modifica al disciplinare serve fra l’altro la maggioranza qualificata del 66,6%. A tutela della Dop resta, come è sempre stato, il vincolo del latte proveniente esclusivamente dalle zone di produzione, vale a dire l’intero territorio di Sardegna e Lazio e la provincia di Grosseto, in Toscana.