Rexal Ford ubriaco, ecco dove appoggia la bambina: da brividi

Emergono dettagli inquietanti sul duplice omicidio di Villa Pamphili a Roma. Come riporta ilCorriere lo scorso 5 giugno, Rexal Ford, ovvero Francis Kaufmann, è stato visto a Roma, in largo Benedetto Cairoli, ubriaco e barcollante, con una bottiglia di vino in mano e una bambina in lacrime al braccio. Un testimone lo descrive mentre appoggia la piccola, vestita di rosa, su uno scooter, come se fosse un peso. Poche ore dopo, la bimba viene trovata morta a Villa Pamphili, il suo vestito rosa in un cestino. Secondo l’accusa, Kaufmann l’avrebbe strangolata e spogliata per ostacolare l’identificazione, mostrando un’efferata capacità criminale. Anche una donna, che l’uomo dichiarava essere sua moglie, è stata trovata morta, il corpo occultato con cura per depistare le indagini.