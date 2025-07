Francis Kaufmann, "era sua figlia": il test del Dna rivela l'orrore più grande

Una verità, forse l’unica. Sì, Francis Kaufmann è davvero il padre della piccola Andromeda. Lo ha confermato il test del Dna ordinato dalla Procura di Roma. Ma in una vicenda che trasuda crudeltà e menzogna, quella rivendicazione suona quasi beffarda. Perché il 46enne americano, arrestato per il duplice omicidio di Villa Pamphili, è anche l’uomo che - secondo gli inquirenti - ha ucciso sua figlia e, con ogni probabilità, anche la compagna Anastasia Trofimova. Lo ha fatto nel silenzio di un parco, nel cuore di Roma, dove ha lasciato i loro corpi nudi, distesi tra le sterpaglie. Mentre gli investigatori ancora si interrogano sul perché, lui tace. In carcere a Rebibbia, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Nemmeno una parola, nemmeno un sussulto. Solo quella frase, detta a una delegazione di “Nessuno tocchi Caino”: «Sono innocente, il tribunale lo riconoscerà». Francis Kaufmann, o se vogliamo Rexal Ford, uno dei tanti nomi con cui si è fatto chiamare, è stato estradato dalla Grecia l’11 luglio scorso. Al suo arrivo in Italia, ha dichiarato un malore. Dopo gli episodi di furia distruttiva nella cella greca, sarebbe dovuto andare in un reparto psichiatrico del carcere. Invece è stato portato al Policlinico Tor Vergata. Qui, gli accertamenti hanno escluso patologie ed è stato rispedito in cella nella sezione ordinaria.

Il suo comportamento, fin dal volo di rientro, ha raccontato molto più di qualsiasi esame: insulti agli agenti, minacce di azioni legali, atteggiamento aggressivo. Intanto la Procura di Roma ha messo in fila i tasselli. Il Dna prelevato dal telo che copriva i corpi è compatibile con quello di Kaufmann e con quello della piccola Andromeda. Una «conferma inequivocabile», dicono fonti investigative. Il quadro accusatorio si è fatto più solido con l’esito del test genetico, ma restano da chiarire il movente, la dinamica della morte della madre, le ore precedenti al delitto. Tra una settimana circa, gli esami istologici chiariranno se la madre sia morta per soffocamento, strangolamento o altro. Di certo c’è solo l’orrore: Anastasia aveva 28 anni, era nata a Omsk, in Siberia, e aveva lasciato una carriera promettente a Mosca per inseguire l’amore di un uomo che si sarebbe rivelato il suo carnefice. Il legame tra i due era iniziato a Malta, nel settembre 2023. Lei era andata a studiare inglese, lui si presentava come Rexal, l’uomo che sognava una famiglia. Eppure secondo i giudici si tratterebbe di un uomo instabile e manipolatore. Tanto da riuscire a farsi finanziare dallo Stato italiano, all’epoca del Governo Conte bis, quasi 900mila euro per un film mai uscito nelle sale.