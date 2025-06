Villa Pamphili, "una sorta di hacker": ecco chi era Stella, la donna morta

Per Oskar Christian, il nome che usava la donna non era quello vero: "Il suo soprannome era Stella, ma non credo si chiamasse così. Mi pare fosse russa, o forse islandese, comunque del Nord Europa". Poi ha rivelato: "Era un genio dell’informatica, una sorta di hacker. Un Robin Hood della rete. Nemmeno Rexal sapeva bene quello che faceva". Secondo il musicista, i due potrebbero essere finiti nei guai proprio a causa del lavoro della donna "per una compagnia importante" e attraverso il quale "trattava dati sensibili, su questioni globali". "Non posso credere che abbia fatto quelle cose orribili. Lui e Stella devono essere finiti in giri brutti", ha ribadito l'uomo. Che ha anche ricordato l’ultima volta che ha sentito la coppia al telefono: "Lei era incinta e avevamo scherzato su questa cosa".

Su Ford, invece, ha spiegato: "Aveva mille interessi: regista, sceneggiatore, produttore. Conosceva il mondo, era un poliglotta. Mi ha fatto molte foto, che conservo ancora". Il 46enne gli avrebbe raccontato di essere figlio di Lita Ford, storica bassista delle Runaways: "Non so se fosse vero, ma parlava spesso della presunta madre, di politici e star di Hollywood". A Malta, invece, Ford avrebbe gestito alcune proprietà in affitto tramite Airbnb, mantenendo un tenore di vita per nulla precario: "Non era uno sbandato. Mi aveva raccontato di un film che voleva girare tra Roma e Firenze". Ora invece Ford si trova in carcere in Grecia, dove è stato beccato dalle forze dell'ordine, in attesa di essere estradato in Italia, anche se ha espresso la volontà di essere rimpatriato negli Usa.