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Meteo, l'allarme di Mario Giuliacci: "Martedì in arrivo fenomeni estremi"

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venerdì 24 aprile 2026
Meteo, l'allarme di Mario Giuliacci: "Martedì in arrivo fenomeni estremi"

1' di lettura

L’inizio della prossima settimana sarà caratterizzato da condizioni di instabilità dovute all’ingresso di correnti fresche orientali e al passaggio di un fronte temporalesco. Come spiega il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it, lunedì 20 e martedì 21 aprile il tempo si presenterà variabile soprattutto sulle regioni del Centro-Nord e lungo il versante adriatico.

Nel dettaglio, la giornata di lunedì vedrà precipitazioni diffuse in particolare sul Triveneto e sulle regioni centrali, con la possibilità di fenomeni anche a carattere temporalesco e locali grandinate. Martedì lo scenario resterà simile: rovesci e temporali interesseranno nuovamente le Alpi e gran parte delle aree adriatiche, con sconfinamenti anche su Toscana e Umbria. Si tratterà comunque di fenomeni generalmente rapidi e intermittenti, alternati a pause asciutte, tali da non compromettere l’intera giornata.

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Una svolta più decisa è attesa a partire da mercoledì 22 aprile, quando l’alta pressione tornerà a espandersi sull’Italia, favorendo un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Il sole tornerà protagonista su gran parte del Paese e le temperature subiranno un progressivo aumento, riportandosi su valori più miti e gradevoli. Farà eccezione la Puglia, dove persisterà una certa variabilità, accompagnata da venti freschi settentrionali che manterranno il clima leggermente più instabile rispetto al resto della Penisola.

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