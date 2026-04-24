Meteo, l'allarme di Mario Giuliacci: "Martedì in arrivo fenomeni estremi"

L’inizio della prossima settimana sarà caratterizzato da condizioni di instabilità dovute all’ingresso di correnti fresche orientali e al passaggio di un fronte temporalesco. Come spiega il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it , lunedì 20 e martedì 21 aprile il tempo si presenterà variabile soprattutto sulle regioni del Centro-Nord e lungo il versante adriatico.

Nel dettaglio, la giornata di lunedì vedrà precipitazioni diffuse in particolare sul Triveneto e sulle regioni centrali, con la possibilità di fenomeni anche a carattere temporalesco e locali grandinate. Martedì lo scenario resterà simile: rovesci e temporali interesseranno nuovamente le Alpi e gran parte delle aree adriatiche, con sconfinamenti anche su Toscana e Umbria. Si tratterà comunque di fenomeni generalmente rapidi e intermittenti, alternati a pause asciutte, tali da non compromettere l’intera giornata.