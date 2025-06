Garlasco, choc al santuario: "Minacciato insieme a mia moglie"

A Garlasco succede di tutto. Chi può offrire un contributo utile alle indagini per scoprire chi è stato ad assassinare Chiara Poggi rischia di essere minacciato. Questo è il caso di Maurizio, un fedele che dagli anni Novanta frequenta il Santuario della Madonna della Bozzola. Il luogo in questione è salito alla ribalta dopo che due sacerdoti erano stati ricattati attraverso dei video hard. Secondo alcuni, infatti, sarebbe l'anello di congiunzione delle comitive che gravitano attorno all'omicidio della 26enne, uccisa il 13 agosto 2007.

Come riporta il Tempo, Maurizio aveva raccontato di aver visto Andrea Sempio frequentare quel Santuario. L'indagato, però, si era affrettato ad assicurare che lui, alla Bozzola, non c'è mai andato. Il fedele, però, aveva rivelato a Mattino5 - nell'approfondimento condotto da Federica Panicucci - che nel 2007 Sempio andava al Santuario con i suoi amici. Tra questi c'erano anche Stefania e Paola - non indagate -, le gemelle Cappa: "Io vedevo le gemelle, insieme a volte anche con Chiara, però Stasi no. Qualche volta ho visto anche Marco Poggi... ogni tanto vedevo Chiara, insieme al gruppo anche lei... li vedevo... nella stessa giornata... erano tutti nella stessa compagnia". Per questo motivo, Maurizio ha confessato di essere stato oggettivo di minacce verbali da altri fedeli, mentre si trovava alla preghiera con la moglie.